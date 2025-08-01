Эксперт оценил предложение запретить детям мигрантов бесплатно учиться в российских школах

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России платного обучения для детей иностранных граждан.

Как передавал ТАСС, группа депутатов от ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается отменить бесплатное обучение для мигрантов в старших классах российских школ. Документом предлагается внести изменения в закон «Об образовании в РФ», установив, что иностранные граждане и лица без гражданства могут обучаться в 10-11-х классах российских школ исключительно за счет собственных средств. «Наши образовательные учреждения заполонили тысячи детей мигрантов. Особенно тесно стало в 10-11-х классах. Педагоги перегружены, соответственно, падает качество преподавания, значительная часть пришлых, нерусских учеников имеет низкую успеваемость, что замедляет темп обучения и мешает русским старшеклассникам, не говоря уже о склонности подростков-мигрантов к агрессии и криминалу. Но главное - на всю эту орду тратятся огромные государственные средства, причем из кармана русских же родителей», - заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

У нас множество основополагающих документов, право на образование у нас прописано везде, где только можно, поэтому данная инициатива – это непроходная вещь, это какой-то отрыв от реальности. Право на образование есть у всех – и у россиян, и у иностранцев. Полагаю, изменить все соответствующие документы сейчас невозможно. Если же говорить о никой успеваемости у мигрантов в старших классах, то здесь можно задать вопрос о том, вырастет ли она, если они начнут платить за свое обучение? Я так не думаю. Кроме того, нужно отметить, что таких детей весьма немного. Недавно на совещании в Подмосковье отмечалось, что на 1 млн школьников приходится 30 тыс. мигрантов, то есть школьники-мигранты составляют всего 3% от общего количества учеников. Разве эти 3% способны разбалансировать систему? Вадим Коженов Глава Центра помощи мигрантам

В настоящее время акцент необходимо сделать на совершенствовании системы школьного образования, считает эксперт.

«Если мы хотим решить вопрос с образованием детей, то их надо брать и учить. Даже если с мигрантов будут брать плату за обучение их детей в школах в несколько тысяч рублей, то получится всего несколько миллиардов. Это ни о чем. Мигранты за прошлый год только по НДФЛ заплатили 132 млрд рублей. Вместе с тем каждый год дорожает патент для мигрантов. Сейчас стоимость патента для иностранных граждан, работающих в Москве, составляет 8900 рублей в месяц. И если для наведения порядка в школах, для организации там учебного процесса нужно больше финансов – их можно взять из этих средств», - отметил Коженов.

В некоторых российских школах всех детей-мигрантов определяют в один класс, что является ошибкой, добавил собеседник.

«Вместо того, чтобы детей-мигрантов равномерно распределить по разным классам, где бы они могли прекрасно адаптироваться, их определяют в один. Порой в него также определяют детей из неблагополучных семей, и получается немного маргинализированный класс. И вот это уже реальная проблема. В рамках школы формируется некое «гетто», где школьники-мигранты говорят на своем языке, где плохая успеваемость. Именно такие классы зачастую и становятся предметом журналистских расследований, депутатских выводов и прочего. Но если детей распределять нормально, то проблемы не будет», - отметил специалист.

Вместе с тем эксперт прокомментировал слова авторов инициативы о склонности подростков-мигрантов к агрессии и криминалу.

«Да, среди мигрантов есть и такие подростки, которые ведут себя агрессивно и неправильно. Но при этом среди них есть и прекрасные подростки, которые ни к чему такому не склонны. Они прекрасно учатся, хорошо себя ведут, и с ними не возникает никаких проблем. Какого-то «эталонного мигранта», по которому можно было бы все померить, не существует. А со склонными к криминалу подростками должны работать представители МВД. В ведомстве есть специальное Подразделение по делам несовершеннолетних», - заключил он.

Ранее в Рособрнадзоре назвали процент зачисленных в российские школы детей мигрантов.