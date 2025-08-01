Артемий Лебедев дал совет живущим на Западе людям

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к людям, живущим на Западе.

В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он призвал их смотреть контент не только на YouTube.

«Если вы живете на Западе и у вас была привычка заходить только в YouTube, то знайте, что вы теперь получается неполноценный рацион, вас лишают очень важных витаминов правды и здравого смысла», — дал им совет блогер.

Он уточнил, на видеохостинге размещают материалы, транслирующие только одну точку зрения. Чтобы сформировать полноценную картину о происходящем в мире, дизайнер порекомендовал искать контент и на других площадках, в том числе на платформе VK Видео. Лебедев также призвал тех, кто живет в западных странах, не стесняться думать критически, чтобы «окончательно не сойти с ума».

Ранее блогер признался, что ему жаль тех, кто критикует Россию. Одному из зрителей, выразившему недовольство страной, он посоветовал взять ответственность за собственную жизнь.