К берегам России припыли акулы-людоеды

Ведущий научный сотрудник Лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Владимир Долганов рассказал, что большие белые акулы все чаще появляются у берегов России на Дальнем Востоке и даже нападают на людей. Об этом сообщает сайт KP.RU.

По мнению ученых, акулы-людоеды приплыли к Сахалину из-за того, что вода в этом регионе стала гораздо теплее. При этом Долганов указал, что появление белой акулы представляет собой частое явление в этих водах.

Он обратил внимание на то, что почти каждый год хищники приплывают в эти места, и их можно наблюдать в Приморском крае. Эксперт отметил, что акулам там без труда удается находить кормовую базу.

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Отмечается, что на Дальнем Востоке уже было зафиксировано несколько случаев нападения акул на людей, однако биолог призывает на наводить панику. Он добавил, что на всей планете в среднем бывает около сотни нападений акул в год, из которых десять имеют летальный исход.