Российская чиновница провалилась под трибуну в городской думе

Чиновница из администрации Новокуйбышевска в Самарской области упала в дыру возле трибуны в местной городской думе. Об этом в пятницу, 1 августа, рассказал депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин.

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Инцидент произошел незадолго до заседания. Отверстие изначально использовалось для проводов от микрофонов и в остальное время прикрывалось деревянной дощечкой. Женщина по невнимательности упала в эту дыру ногой.

— Она полностью провалилась, наполовину. Ушиб ноги был, кровь на коленке просочилась через одежду, у нее брюки были, — передает слова Абдалкина РИА Новости.

Председатель городской думы Томска Сергей Сеченов накануне прокомментировал видеоролик со встречи с жителями домов на Вокзальной улице, на которой депутат обматерил одного из присутствующих. Он пригрозил избить оппонента, если тот продолжит с ним словесную перепалку.