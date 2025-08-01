Дочь Кадырова раскрыла место отдыха в Турции после слухов о спасении отца на пляже Бодрума

Айшат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, вернулась в Грозный после отпуска и заявила, что провела его в Турции в отеле Regnum Carya. Место отдыха она раскрыла в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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Ранее Айшат Кадырова опубликовала кадры с моря на фоне сообщений о едва не утонувшем в Турции отце. О его спасении на пляже в Бодруме 25 июля писало турецкое издание GZT. Сам Кадыров эту информацию никак не комментировал, а в первой публикации Кадыровой из отпуска локация не была указана.

31 июля, после слухов об инциденте с Рамзаном Кадыровым, его дочь показала серию снимков из отеля, в котором провела отпуск, и раскрыла его название. Кадырова отдыхала в пятизвездочном отеле класса люкс Regnum Carya в Анталье, стоимость ночи в котором в августе составляет от 1074 евро (98 673 рубля по официальному курсу ЦБ на 1 августа). Дочь главы Чечни осталась довольна уровнем сервиса в Турции.

«Особенно меня покорили сосны, когда идешь к морю и вдыхаешь их густой аромат», — написала она.

Дочь Кадырова отметила, что на отдыхе было много людей. Такой наплыв туристов, по ее мнению, связан с открытием новых ресторанов на территории комплекса Regnum The Crown и «впечатляющим бассейном на крыше».