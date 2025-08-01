В Псковской области вручили паспорт ветерану, переехавшему из Латвии

В Псковской области прошла торжественная церемония вручения российского паспорта 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову, который переехал в регион из Латвии. Об этом сообщает губернатор региона.

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98-летний ветеран вынужденно покинул Латвию, где прожил почти всю жизнь. Мужчина более 30 лет нес службу на флоте, а потом работал по гражданской специальности.

Власти европейского государства посчитали русского пенсионера опасным для общества.

Ветеран отказался подписывать в Латвии "анкету лояльности", по сути осуждающую действия России, и решил переехать.

Помимо паспорта, по поручению президента ветерану передали юбилейную медаль "80 лет Великой Победы".