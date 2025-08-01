Крыша единственной котельной рухнула в поселке Забайкалья

В поселке Целинный Краснокаменского округа Забайкалья обрушилась кровля в котельной. Об этом сообщает портал «Сибирский экспресс».

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По данным источника, это единственная котельная в поселении. Жители обеспокоены тем, как этот инцидент отразится на отоплении в осенне-зимний период. Как передают местные коммунальщики, обрушилось бетонное перекрытие. Население успокоили. До начала отопительного сезона здание успеют восстановить.

В министерстве прокомментировали ситуацию. Ранее котельная обслуживалась по договору доверительного управления частным предприятием. Договор с этим ИП уже расторгнут. Сейчас заключается новое соглашение с другой ресурсоснабжающей организацией. Стартовал процесс по заключению концессионного соглашения, уточнили в пресс-службе ведомства.