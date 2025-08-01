Стала известна личность байкера, врезавшегося в каршеринг на юге Москвы

Водителем байка, который столкнулся с автомобилем на Варшавском шоссе в Москве, оказался звездный фотограф Рафаэль Юсипов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, он скончался в больнице спустя два часа после аварии.

Напомним, что ДТП произошло около 4 утра. Водитель за рулем Chery разворачивался из среднего ряда, когда в него взрезался мотоциклист — байкер перелетел через машину и рухнул на асфальт, пролетев несколько метров.

По информации Shot, после аварии 31-летнего Юсипова доставили в больницу со множественными переломами. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

Отмечается, что Юсипов работал фотографом различных мероприятий, в том числе и с участием звезд шоу-бизнеса. Он делал снимки певцов Филипа Киркорова, Димы Билана, тиктокера Дани Милохина и многих других.