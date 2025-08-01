Стикер нашёл – на «Пикник» пошёл! «Афиша» проведёт квест по Санкт-Петербургу

Тайники по городу от Пикника Афиши x Сбер помогут попасть на фестиваль бесплатно

© Пресс-служба компании "Афиша"

2 и 3 августа 2025 года Санкт-Петербург будет запикничен! Это значит, что в самых стильных локациях города появятся тайные стикеры, которые дарят бесплатные билеты на Пикник Афиши x Сбер.

В Telegram-канале фестиваля появятся подсказки о локациях со стикерами. Это могут быть парки, арт-пространства, уютные дворики и знаковые места Петербурга. Включайте уведомления и следите за обновлениями.

© Пресс-служба компании "Афиша"

Как поучаствовать:

Ориентируйтесь по подсказкам в Telegram-канале Пикника Афиши x Сбер.

Найдите фирменный стикер.

Сфотографируйте его и пришлите фото в комментарии к посту с подсказкой.

Победитель – тот, кто первым пришлет фото.

Взамен – билет на «Пикник», где вы проведете лучшую субботу лета-2025.

Пикнике Афиши x Сбер пройдёт 9 августа на Елагином острове, где встретится главное в музыке, культуре и городском досуге. Гостей ждут живые выступления Markul, ATL, DOPECLVB, Cream Soda, Танцы Минус, Сироткин, тима ищет свет и других артистов. Атмосфера, где музыка соседствует с арт-инсталляциями, уличной едой, детской зоной и дизайнерскими маркетами.

Подсказка: смотрите, как прошел квест в Москве – возможно, это поможет предположить места тайников в Петербурге. Помните – билеты ждут только самых быстрых!