Житель Индии переехал в Россию, принял православие и ушел на СВО

Житель Индии переехал в Россию и ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

По сведениям издания, Сридхар Рауагуру мечтал переехать в Россию всю жизнь. Второй его мечтой было поступление на военную службу — однако на родине он не мог сделать это из-за особенностей местных законов.

В 2022 году индиец приехал в Пермский край, где познакомился с местной девушкой. Там он женился и принял православие. Летом 2024 года мужчина подписал контракт с Минобороны. Недавно мужчины не стало. Он был посмертно награжден орденом Мужества.

Решена судьба обратившегося к Путину ветерана СВО из Сербии

Ранее стало известно об уходе на СВО воспитанника детского лагеря «Ахмат». Он отправился в зону боевых действий по достижении совершеннолетия. О его поступке сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов.