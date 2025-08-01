NYP: Избитая уличными хулиганами в США россиянка вернулась на родину

Женщина, жестоко избитая в массовой драке в Цинциннати, вернулась домой в Россию. Тем временем родственники одного из нападавших утверждают, что драка вызвала широкий резонанс только потому, что жертва - белая.

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По версии полиции, россиянка, чей возраст и фамилия не называются, пыталась успокоить участников драки, вспыхнувшей возле одного из заведений. На видео с камер наблюдения видно, как на белых мужчину и женщину напала группа, в основном состоявшая из чернокожих.

В итоге россиянка была госпитализирована с тяжелыми травмами, синяком под глазом и разбитой губой, сообщает The New York Post.

Полиция утверждает, что арестованные и обвиненные в нападении Монтианес Мерривезер и Джермейн Мэтьюз координировали сообщников из "засады", а затем, когда жертв повалили на землю, вышли добивать их.

Мерривезер предстал перед судом в четверг. Его семья заявила, что драка привлекла столько внимания только из-за расы.

"Если бы это была афроамериканка, мы бы не прошли через все это", - сказал телеканалу WLWT один из родственников обвиняемого. Также его двоюродная сестра выразила сочувствие жертвам, но настаивала на том, что ее родственник не является расистом.

Сенатор от штата Огайо Бернардо Морено в четверг опубликовал фотографии избитой россиянки.