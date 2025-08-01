Артемий Лебедев заявил о жалости к критикующим Россию

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил зрителю, критикующему Россию, и заявил, что жалеет его. Видео с рассуждениями Лебедева доступно на странице проекта «Ответошная» в соцсети «ВКонтакте».

Зритель Лебедева пожаловался на сложные условия жизни в России. В частности, как счел автор обращения, в стране сложно снять или купить жилье, а отдых за границей обходится россиянам дорого.

Блогер назвал слова зрителя переживаниями инфантильного человека. Он заявил, что автору следует взять ответственность за собственную жизнь и выстраивать ее с учетом условий жизни в России. Так, например, Лебедев отметил, что если люди могут себе позволить отдых за границей, значит, у них есть такая финансовая возможность. Он добавил, что вопрос с дороговизной квартиры можно решить, если платить за жилье вместе с партнером.

«Если у вас есть ощущение, что каждый год становится хуже, чем прошлый, мне очень жалко вас. Потому что пока что наша страна развивалась таким образом, за последние 30 лет по крайней мере, что каждый год лучше, чем предыдущий», — констатировал дизайнер.

Ранее Лебедев назвал главный подарок, который западные страны сделали России. По мнению блогера, Запад показал свое настоящее лицо и тем самым подвиг Россию заняться собственным развитием.