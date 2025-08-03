Вильфанд предупредил об аномально жаркой погоде в девяти регионах РФ

Аномально высокая температура воздуха на 5-9 градусов выше климатической нормы в ближайшие дни прогнозируется в девяти регионах России. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По его словам, до 5 августа на температура, превышающая норму на 5-8 градусов, будет в Архангельской области - там ожидается +29…+32 градуса.

"В Мурманской области, я напоминаю, что это Заполярье, до 6 августа на 6-10 градусов температура выше нормы +25…+30", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, в Ненецкой автономной области на побережье Баренцева моря температура воздуха будет на 8-9 градусов, +28…+30 градусов максимально.

В Карелии ожидается + 27…+30, отметил ученый.

До понедельника температура на 6-8 градусов выше норму также будет в Чечне и Ингушетии. В этих регионах столбики термометров могут подниматься до 41 градуса, что "совершенно нехарактерно" для этих территорий, уточнил Вильфанд.

Он добавил, что на Дальнем Востоке, в тех регионах, которые окружены морем, температуры также будут аномально высокими.

Так, в Сахалинской области будет до +29, что на 8 градусов выше нормы.

В Приморском крае температуры на 6 градусов превысят норму - до 30 градусов.

На Чукотке ожидается 25-27 градусов, что также на 6 градусов выше нормы.