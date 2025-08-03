3 августа: какой праздник отмечают в России и мире

3 августа в мире отмечают Международный день блюза. Кроме того, в разных странах празднуют национальные торжества, например в Венесуэле — День флага, а в Канаде — День еды. День рождения отмечает актриса Эванджелин Лилли. Подробнее о праздниках, приметах и знаменитых именинниках 3 августа — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в мире

Международный день блюза

Блюз — это разновидность афроамериканской музыки, которая начала складываться во второй половине XIX века. В основу блюза легли песни рабочих, африканская ритуальная музыка, христианские песнопения и баллады.

Международный день блюза ежегодно Нью-Йорк, Майами, Сан-Антонио и другие города. Помимо США, праздник отмечают в европейских странах и в России.

Какие еще праздники отмечают в мире 3 августа

День арбуза; День осведомленности о «синдроме гвоздики»; День боевого искусства капоэйра в Бразилии; День флага в Венесуэле.

Какой церковный праздник 3 августа

День памяти пророка Иезекииля

Ветхозаветный пророк Иезекииль Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора его как пленника отвели в Вавилон. Там ему чудесным образом открылось будущее еврейского народа и всего человечества — согласно толкованиям отцов Церкви, пророку явился образ Христа и четырех евангелистов, которые воцарились над миром. После этого голос свыше послал Иезекииля на проповедь к израильскому народу — пророк возвещал о возвращении евреев из плена, искуплении грехов через распятие Христа и вечной жизни для всех верующих.

Предание гласит, что Иезекииль, подобно Моисею, разделил воды реки Ховара, чтобы евреи могли избежать преследования халдеев. Во время голода он молитвой испросил у Бога еду для нуждающихся. Жизненный путь пророк завершил как мученик — Иезекииль обличил в идолопоклонстве знатного князя, за что его привязали к диким коням и разорвали на части.

Какие еще церковные праздники отмечают 3 августа

День памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника; День памяти мученика Виктора Марсельского; День памяти священномученика Петра Голубева; Обретение мощей священноисповедника Романа Медведя.

Приметы на 3 августа

Если в этот день дождь с грозой, то осень будет сырая. Нельзя 3 августа скрывать что-то и лгать, иначе ждут скандалы и ссоры с близкими. Если ночь выдалась холодной, то зима будет морозная.

Кто родился 3 августа

Эванджелин Лилли (46 лет)

Канадская актриса Эванджелин Лилли прославилась благодаря роли в сериале «Остаться в живых». Также она снималась в фильмах «Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств», «Человек-муравей», «Мстители: финал» и многих других.

Дарья Домрачева — белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта и Герой Республики Беларусь. Домрачева считается самой титулованной биатлонисткой в истории зимней Олимпиады, также она первая в мире трехкратная олимпийская чемпионка, которая одержала все свои победы в личных гонках.

Кто еще родился 3 августа

Карли Клосс (33 года) — американская супермодель; Сергей Чонишвили (60 лет) — советский и российский актер театра и кино и озвучивания; Джеймс Алан Хэтфилд (62 года) — американский рок-музыкант, участник группы Metallica; Николай Бурляев (79 лет) — советский и российский актер театра и кино.