«Кормят соседи»: звезда «Экипажа» рассказала о своей жизни

Актриса Ирина Акулова, исполнившая роль Али Ненароковой в фильме «Экипаж» 1979 года, рассказала, что всю ее пенсию забирает сын, а еду ей приносят соседи. Такое признание она сделала в беседе с «Абзацем».

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По словам 74-летней Акуловой, сейчас ее жизнь напоминает Бермудский треугольник: спальня, кухня, туалет.

«С близкими время не провожу. Сын сейчас в Москве. Меня обычно кормят соседи, приносят еду. Я даже не знаю, какое у меня пособие, так как написала доверенность на сына и он забирает всю пенсию», — рассказала актриса.

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При этом она отметила, что после окончания карьеры на все заработанные деньги купила «шикарный частный дом с историей», где есть сауна, сад и даже был бассейн. Говоря о днях славы, Акулова указала, что уже забыла о них и «даже вспоминать не хочет».