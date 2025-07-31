Швыдкой прокомментировал снос бюста Айвазовскому в Карабахе

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал снос бюста художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Швыдкова, такие действия азербайджанской стороны противоречат «духу союзничества и добрососедства» между Россией и Азербайджаном. Он также напомнил, что памятник был установлен при участии российского миротворческого контингента.

«С Азербайджаном, его народом, деятелями культуры меня связывают давние дружеские отношения. Тем печальнее, что именно мне приходится призывать к благоразумию и прекращению "войны с памятниками", "отмены" русской культуры. Эти деструктивные действия противоречат духу союзничества, партнерства и добрососедства между нашими странами и народами. <...> Да и просто здравому смыслу», — заявил он.

Швыдкой добавил, что Азербайджан мог уведомить Москву о планах по демонтажу памятника Айвазовскому.

«Вопрос, уверен, был бы решен цивилизованным путем, например его переносом на российскую землю. Вместо этого — демонстративная недружественная акция в отношении России», — заявил Швыдкой.

В России отреагировали на снос памятника Айвазовскому Азербайджаном

Ранее в Нагорном Карабахе снесли памятник Айвазовскому.