Часть россиян предупредили об опасном солнце

На юге страны индекс ультрафиолета составил 8-10 единиц, что считается очень высоким уровнем. Об опасном солнце часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Романд Вильфанд в разговоре с ТАСС.

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По словам синоптика, в горных кавказских республиках УФ-индекс может достигать 10 единиц.

«А там еще и температура до 38-40 градусов доходит, можно получить тепловой удар. Температура воздуха и в тени, и на солнце одна и та же, тело человеческое действительно прогревается. И ультрафиолетовая радиация сейчас очень опасна», — подчеркнул он.

В столичном регионе, добавил специалист, в ближайшие дни УФ-индекс будет находиться на уровне примерно пять единиц, который также опасен, если находиться под прямыми солнечными лучами.

Ранее москвичей предупредили о том, что август в городе начнется с жары. Так, в дневные часы столбики термометров покажут до плюс 31 градуса Цельсия.