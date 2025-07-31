Иеромонах назвал исповедь нейросетям «грехом и сумасшествием»

Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий заявил, что исповеди искусственному интеллекту (ИИ) являются не просто грехом, а сумасшествием. Духовник отметил, что в такие моменты человеком движут «безумные импульсы», но наказывать его за это не стоит.

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— «Живи в лесу, молись колесу» — это прекрасный лозунг сегодняшнего дня. Но не надо изображать из себя православного христианина в этом случае, — передает слова Макария радиостанция «Говорит Москва».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что планомерное развитие ИИ уже в обозримом будущем окажет существенное влияние на все сферы общественной жизни. Духовник ранее предупредил, что рост популярности нейросетей и бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни общества приведет к утрате веры в Бога у людей, а также может стать причиной начала апокалипсиса.

Иеромонах Феодорит в свою очередь высказал мнение, что технологический прогресс на протяжении всей истории приводил к появлению все более опасных видов вооружения, а уже в наше время одной из основных угроз стал ИИ, который может привести к концу света.