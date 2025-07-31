Назван самый дружелюбный регион России

Социальная сеть «ВКонтакте» проанализировала, в каком регионе России активнее всего взаимно добавляются в друзья. Лидером рейтинга стала Вологодская область: в среднем у ее жителей 217 друзей — вдвое больше, чем у пользователей из Москвы (105 друзей). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В топ-5 самых дружелюбных также вошли Архангельская, Нижегородская, Ярославская и Новгородская области. У жителей Санкт-Петербурга в среднем 142 друга.

По данным исследования, в 2025 году у каждого третьего пользователя стало больше друзей, а у 37 процентов увеличилось число подписчиков по отношению к прошлому году. В среднем у пользователей «ВКонтакте» 106 друзей и 71 подписчик. У авторов количество подписчиков выросло на 15 процентов за год.

Чаще всего добавляются в друзья в конце июля, конце августа и начале декабря. В этом году активность резко выросла с 8 января.

У женщин во «ВКонтакте» в среднем на 20 процентов больше друзей, чем у мужчин. Также женщины — преимущественно в возрасте от 20 до 32 лет — получают почти в два раза больше подписчиков.

Ранее в июле «ВКонтакте» выяснила, как россияне относятся к искусственному интеллекту (ИИ). Согласно результатам опроса, четверть респондентов положительно настроены к контенту, создаваемому ИИ, а чуть более половины настроены к нему нейтрально.