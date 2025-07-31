Путин поздравил Якубовича с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Леонида Якубовича с юбилеем.

«Уважаемый Леонид Аркадьевич! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем... Вы блестяще реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха в разных творческих профессиях», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

По словам Путина, поистине всенародную любовь Якубович заслужил как бессменный ведущий программы «Поле Чудес».

Президент пожелал ему здоровья, благополучия и вдохновения.

Ранее Путин поздравил фехтовальщицу Яну Егорян с победой на чемпионате мира по фехтованию.