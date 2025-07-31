Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе

С 1 августа в стране вступают в силу новые законы. О том, что изменится в жизни россиян, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Так, в России вводится обязательное согласие родителей на открытие банковских счетов для несовершеннолетних. Мера направлена на предотвращение мошенничества, при котором подростки становятся невольными участниками схем по обналичиванию похищенных средств. Родительский контроль должен снизить риск подобных ситуаций.

Также граждане смогут отказаться от получения смс-рассылок, подав заявление оператору связи. Это решение направлено на защиту от телефонного и интернет-мошенничества, а также на сокращение количества спама.

Установлена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, посвященных памяти погибших при защите России и ее интересов. Закон распространяется на мемориалы как в России, так и за ее пределами. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Продлен срок действия результатов ЕГЭ для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Мера обеспечит им большую доступность к получению образования и облегчит адаптацию после службы.

Помимо этого, вступил в силу закон, освобождающий участников СВО и их близких от уплаты государственной пошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. Это упростит процесс оформления документов и снизит финансовую нагрузку.

— Устанавливается уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные в крупном размере, — передает Telegram-канал Вячеслава Володина.

В скором времени российским сайтам также полностью ограничат возможность автоматического списания платы за оформленные подписки. Кабинет министров уже одобрил соответствующие поправки к закону «О защите прав потребителей».