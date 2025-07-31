Психологи МЧС работают с людьми после землетрясения на Камчатке

Психологи МЧС России работают с людьми в пунктах размещения после землетрясения на Камчатке.

«Накануне вечером 200 человек расселились в два пункта временного размещения. Со всеми работали психологи МЧС России», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что специалисты отслеживали уровень тревожности, снимали напряжение и подсказывали родителям, как помочь напуганным детям.

Кроме того, сообщалось, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов продлил работу пунктов временного размещения в регионе ещё на неделю.