Путешественница описала одну страну Латинской Америки словами «как в СССР»

Путешественница Марина Ершова посетила одну страну Латинской Америки и сравнила ее с СССР. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Туристка отметила, что ностальгирующий по временам своей молодости россиянин сможет найти много общего у Гватемалы и Совесткого союза. «На гватемальских рынках нет сканеров, терминалов, цен. Лавки деревянные, авокадо лежат в корзинах. Все как в 1986 году, только без "Союзпечати". И люди имеют здесь какие-то другие лица, будто из фильмов 80-х годов», — рассказала Ершова.

Она также отметила, что один день в гватемальской деревне напоминает детство в русской глубинке. «Бабушки стирают одежду в каменной "прачечной" у ручья, девчонки прыгают через резинку, мальчишки гоняют мяч босиком. Смартфон у детей — редкость, Wi-Fi — роскошь. Люди здороваются на улице, даже с незнакомыми», — добавила тревел-блогерша.

Туристка сообщила, что эта латиноамериканская страна отстает от современного мира: в Гватемале нет маркетплейсов и сервисов по доставке еды, но местные жители очень опрятные и добрые. «Они бедные, но не опустившиеся. Они не смотрят на нас с завистью. Мы идем с камерой, а нам улыбаются, и иногда машут рукой», — подчеркнула Ершова.

Ранее эта блогерша рассказала, что боится возвращаться в Россию из-за соотечественников, которые следят за ее поездками в социальных сетях. Она призналась, что теперь понимает тех людей, которые не хотят приезжать на родину после поездок за рубежом.