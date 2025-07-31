"Ведомости": РКН начнет принудительно включать онлайн-ресурсы в реестр

Роскомнадзор начнет принудительно включать онлайн-ресурсы в свой реестр. Об этом сообщает издание "Ведомости". Целью такой меры называют усиление контроля за интернет-пространством и предотвращение возможности перезапуска информационных ресурсов под другими юридическими лицами.

В реестр Роскомнадзора будут заноситься данные операторов и владельцев информационных ресурсов, что ускорит применение к ним санкций. Наказание ввиде штрафов и принудительного включения в реестр будет грозить тем ресурсам, которые не уведомили РКН о начале своей деятельности в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего требования от ведомства.

До этого в РКН заявили об отсутствии влияния своего спецоборудования на сбои в Рунете. После частых сбоев отраслевые эксперты начали высказывать предположения, что сбои могут быть связаны с некорректной работой ТСПУ. ТСПУ используется для фильтрации трафика и отражения кибератак, в частности DDoS. РКН в комментарии "Газете.Ru" эту версию не подтвердил.