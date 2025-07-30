Погода может повлиять на урожай белых сортов винограда в Крыму

Министр сельского хозяйства республики Крым Денис Кратюк заявил, что текущие погодные условия могут повлиять на урожай белых сортов винограда, который выращивается на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил Кратюк, до 20% всего урожая белых сортов винограда погибли из-за заморозков в апреле и долгой засухи. При этом министр подчеркнул, что в крымском виноделии востребованы именно белые сорта винограда — шардоне, рислинг и автохтонный.

«Этот 2025 года — нетипичный год. Мягкая зима, заморозки в апреле и мае скорректировали урожайность, пострадали белые сорта винограда. Сейчас большую половину лета мы наблюдаем устойчивую засуху и понимаем, что виноградная лоза даст явное снижение урожайности — 15%, может, 20% по белым сортам, красные — может его (снижения — прим.ред.) не будет. Это более поздние сорта, они не так страдают», — заявил он.

Ранее синоптик заявил, что в Крым придет аномальная жара.