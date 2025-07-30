В ООН заявили о готовности помочь РФ после землетрясения на Камчатке
ООН готова в случае необходимости оказать поддержку усилиям по ликвидации последствий землетрясения на Камчатке. Об этом заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Ха, передает ТАСС.
Он отметил, что одно из сильнейших землетрясений за несколько десятилетий у восточного побережья России повлекло за собой предупреждение об угрозе цунами и приказы об эвакуации в Тихоокеанском регионе, в том числе в ряде районов в Азии, Северной и Южной Америке.
«Наши коллеги из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов продолжают следить за ситуацией в ряде стран, по предварительным данным серьезного ущерба нанесено не было. Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию на ликвидацию последствий, если будет нужна помощь», — добавил Хак.
В среду, 30 июля, у берегов Камчатки произошло сильнейшее за весь период наблюдений землетрясение магнитудой 8,7. После мощного толчка на полуострове начал извергаться вулкан Ключевской. Объявлена угроза цунами. В результате землетрясения пострадали несколько человек, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.