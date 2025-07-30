В ООН заявили о готовности помочь РФ после землетрясения на Камчатке

ООН готова в случае необходимости оказать поддержку усилиям по ликвидации последствий землетрясения на Камчатке. Об этом заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Ха, передает ТАСС.

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Он отметил, что одно из сильнейших землетрясений за несколько десятилетий у восточного побережья России повлекло за собой предупреждение об угрозе цунами и приказы об эвакуации в Тихоокеанском регионе, в том числе в ряде районов в Азии, Северной и Южной Америке.

«Наши коллеги из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов продолжают следить за ситуацией в ряде стран, по предварительным данным серьезного ущерба нанесено не было. Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию на ликвидацию последствий, если будет нужна помощь», — добавил Хак.

В среду, 30 июля, у берегов Камчатки произошло сильнейшее за весь период наблюдений землетрясение магнитудой 8,7. После мощного толчка на полуострове начал извергаться вулкан Ключевской. Объявлена угроза цунами. В результате землетрясения пострадали несколько человек, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.