В Тюменской области решили платить охотникам за добычу волков

Власти Тюменской области планируют ввести вознаграждение за добычу волков, численность которых в регионе за пять лет выросла почти в два раза. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на разработанный правительством региона законопроект.

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Отмечается, что чиновники начали получать множество жалоб на появление волков возле населенных пунктов, поэтому решили перенять практику вознаграждения за добычу хищников у других регионов.

В случае если проект закона получит одобрение, за отстрел взрослой самки волка будут выплачивать 21 тысячу рублей, за самца — 15 тысяч, за волчонка — 10 тысяч. Если документ примут, он вступит в силу 1 января 2026 года.

В апреле сообщалось, что в России могут изменить правила охоты на вальдшнепов, бобров и ондатр. Документ, разработанный Министерством природных ресурсов и экологии, предусматривает увеличение добычи некоторых видов животных, чья популяция увеличилась.