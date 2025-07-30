Несколько районов Дербента уже более десяти дней не получают воды

Мэр Дербента Ханлар Пашабеков заявил, что несколько районов города уже более десяти дней не получают воды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пашабекова, это произошло из-за аварии на водоводе «Кайтаг-Дербент». Он добавил, что проблему уже пытаются устранить ремонтные бригады, но «жителям от этого не легче».

«Заключая договор с "Единым оператором РД", город рассчитывал на улучшение сложившейся годами ситуации. А на деле мы видим обратное! Требуем воплотить на практике все обещания об организации качественного водоснабжения. Вместо решения проблем — вы их усугубляете», — написал он.

Помимо этого Пашабеков добавил, что ответственные за аварию сотрудники местного филиала «Единого оператора РД» будут уволены. Он также раскритиковал организацию за плохую обратную связь — по словам главы города, до горячей линии компании сложно дозвониться, а обращения в социальных сетях игнорируются.