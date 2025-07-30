Несколько районов Дербента уже более десяти дней не получают воды

Андрей Дуванов

Мэр Дербента Ханлар Пашабеков заявил, что несколько районов города уже более десяти дней не получают воды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Несколько районов Дербента уже более десяти дней не получают воды
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По словам Пашабекова, это произошло из-за аварии на водоводе «Кайтаг-Дербент». Он добавил, что проблему уже пытаются устранить ремонтные бригады, но «жителям от этого не легче».

«Заключая договор с "Единым оператором РД", город рассчитывал на улучшение сложившейся годами ситуации. А на деле мы видим обратное! Требуем воплотить на практике все обещания об организации качественного водоснабжения. Вместо решения проблем — вы их усугубляете», — написал он.

Помимо этого Пашабеков добавил, что ответственные за аварию сотрудники местного филиала «Единого оператора РД» будут уволены. Он также раскритиковал организацию за плохую обратную связь — по словам главы города, до горячей линии компании сложно дозвониться, а обращения в социальных сетях игнорируются.

«Поручил усилить подвоз воды. Все обращения жителей будут оперативно передаваться службам. Вся имеющаяся техника администрации задействована. Но необходимо привлечь и дополнительные водовозы. Кроме того. Считаю, что у ЕОРД нет морального и законного права взимать плату за период отсутствия воды. Необходимо произвести перерасчет», — добавил он.