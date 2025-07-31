Что нужно знать россиянам, которые хотят получить шенген в 2025 году

Путешествия в Европу не ушли в прошлое для россиян, несмотря на санкции. Делать шенгенскую визу в 2025 году стало сложнее, дольше и дороже, но все еще реально. Что нужно учитывать, чтобы попытка оформления была успешной, "Российской газете" рассказали эксперты.

Самые щедрые

Если посмотреть прошлогодний ежегодный сводный отчет Еврокомиссии, то можно заметить некоторое потепление. Например, россиянам стали выдавать больше виз (541,8 тыс., +20,7% к 2023 году), в том числе 224 тыс. многократных.

Данные документа и российских туроператоров сходятся, самой щедрой страной остается Италия. По итогам прошлого года 76% виз, выданных итальянским консульством в Москве, оказались многократными.

На втором месте идет Франция. В прошлом году каждая третья виза была многократной.

Консульство Испании в Москве в 2024 году отклонило 8,5% заявлений, что в два раза реже, чем в 2023 году (14,5%). При этом доля многократных виз у испанцев в разы меньше, чем у итальянцев и французов: всего 8%.

Греческое консульство в Москве отказало в визе в 13% случаев, при этом 36% виз оказались многократными. Консульство ФРГ отклонило 5,5% заявлений, но выдавало в большинстве случаев лишь однократные визы (93%).

Также лояльны к россиянам были Венгерское, Хорватское, Румынское, Швейцарское консульства.

А наибольшее количество отказов приходило из консульств Мальты, Австрии, Эстонии и Швеции.

По данным BSI, в целом отказов в шенгенских визах в этом году стало меньше. Но если документы туриста задерживаются в консульстве, чаще всего это связано с последующим отказом. Почти не бывает случаев, когда после более длительного, чем ожидалось, срока оформления визы ее все же выдают. "Обычно задержка связана с отказом. Хотя по сравнению с прошлым годом их стало меньше. И если раньше визовые разрешения выдавали только на сроки поездки, то сейчас могут выдать на полгода-год", - уточнил директор департамента развития компании BSI Group Максим Пашков.

Если надо быстро

Сроки выдачи виз сейчас увеличены, на рассмотрение документов в среднем нужно закладывать 1,5-2 месяца. Также на это влияет сезонность, например, летом спрос на шенгены растет, поэтому документы рассматривают дольше. Как отметил Максим Пашков, успеть до конца лета съездить на отдых в какую-либо из шенгенских стран, если виза еще не оформлена, практически невозможно.

"Если прямо сейчас записываться на подачу документов в Италию, Испанию, то "окошки" будут только на 10-15 августа, во Францию - на сентябрь", - говорит он.

Генеральный директор Space Travel и вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян также считает, что этим летом получить визу в самых щедрых по срокам странах, например, Италии или Франции, уже не получится, так как в среднем срок рассмотрения занимает 30-50 дней.

По информации "Виза Консалт Плюс", Испания выдает визы за две-три недели, однако ограничивает срок их действия тремя месяцами. Заявители также сталкиваются с проблемами видеоверификации, недостатком слотов для записи на подачу документов и техническими сбоями на сайте при попытке записаться. Италия сейчас принимает документы не ранее августа с рассмотрением до двух месяцев. Франция предлагает запись на конец августа - начало сентября с месячным сроком рассмотрения.

"Визы сейчас дают преимущественно до полугода, на более длительный срок - крайне редко. Консульства значительно ужесточили требования к документальной базе заявителя, уделяя особое внимание соответствию заявленных расходов, фактическим бронированиям и логичности предоставляемых документов. Жестко отслеживают и нецелевое использование визы. Открыли визу Испании, а въехали во Францию - это причина для отказа при последующей подаче документов", - говорит руководитель компании "Виза Консалт Плюс" Михаил Абасов.

Мурадян отмечает, что в первую очередь для получения шенгена быстро стоит рассматривать Грецию, поскольку там довольно оперативно, в течение двух-трех недель, выдаются визы.

Особые бумаги

В общем список необходимых документов для визы одинаковый, но подходы к ним у стран разные. Например, Швейцария просит оплаченный ваучер от отеля (Booking.com, Ostrovok и так далее не подходит). Те, кто подает впервые, должны предоставить оплаченный авиабилет.

Консульство Венгрии также может проверить авиабилеты и отель накануне поездки (если билеты аннулированы, то могут аннулировать и визу), рассказал "РГ" гендиректор компании VCP Travel, член Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов. По его словам, также выкупленные билеты важны в консульстве Греции, в Словении еще необходимо оплачивать отель, а для получения шенгена Германии необходимо иметь иностранную страховку.

"Италия, Франция, Испания, Хорватия, Болгария не требует выкупов отелей и авиабилетов, достаточно предоставить брони без оплаты. Но консульство оставляет за собой право запросить любой документ в процессе рассмотрения", - говорит Абасов.

Некоторые компании предлагают бронь перелета, но обычно они держатся только 24 часа. Утверждать или надеяться на то, что брони продержатся дольше, не имеет смысла, если они не предоплачены, говорит Абасов.

"Например, можно сделать выкуп возвратных авиабилетов, но за отмену нужно будет оплатить штраф. В остальных случаях найти брони, которые будут держаться долго, невозможно. Нужно учесть, что даже если вам предложат брони за энную сумму, есть риск, что консульство может запросить чеки об оплате, которые вам никто не предоставит, а это грозит отказом в выдаче виз. Единственная рекомендация - не рисковать и выполнять требования консульства в полном объеме", - говорит он.

Например, Италия может рассматривать заявления до двух месяцев, в некоторых случаях заявленные даты поездки уже прошли, а виза еще не вышла.

Справка "РГ"

Какие документы нужны для шенгенской визы:

заполненная анкета;страховка на весь период пребывания в шенгенской зоне;копия российского паспорта (для детей - копии свидетельства о рождении и разрешение от второго родителя, если он не планирует участвовать в путешествии);документы, подтверждающие бронь отеля или аренду квартиры;бронь или покупка авиабилетов;информация о доходе;90 евро для консульского сбора.