Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что украинские хакеры могут совершить атаку на метро Москвы. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению офицера, ВСУ могут также использовать миграционные потоки для проникновения в столицу России диверсионных групп под видом туристов.

Эксперт отметил, что сейчас идет большой миграционный и туристический поток.

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Москва остается ключевым транспортным узлом, что делает ее потенциальной целью для атак, заявил собеседник издания.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предположил, что судьба Владимира Зеленского может быть решена на встрече лидеров России - Владимира Путина, США - Дональда Трампа и Китая - Си Цзиньпина.