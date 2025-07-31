Роскомнадзор рассмотрит обращение от Shaman

Роскомнадзор получил обращение от певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, и рассмотрит его в установленном порядке.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор получил обращение от Ярослава Дронова (Shaman) 31 июля 2025 года. Ведомство рассмотрит его в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Ранее Shaman сообщал ТАСС, что его команда передала информацию в Роскомнадзор о мошенническом сайте, собирающем от имени певца информацию об участниках специальной военной операции и криптовалюту якобы для создания нового клипа.