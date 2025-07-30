Самолет Москва — Стамбул не смог сесть в Турции и приземлился в Сочи
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Москва — Стамбул не получил разрешение на приземление в аэропорту Турции и был вынужден сесть в Сочи для дозаправки. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на пассажиров борта.
По их словам, рейс SU2130 вылетел из Москвы в 10:55 и должен был приземлиться в Стамбуле в 15:55. Однако в районе 16:00 самолет сел в аэропорту Сочи для дозаправки. Причиной этого стало то, что борту не разрешили приземлиться в аэропорту Турции, в результате чего он был вынужден менять траекторию пути и лететь через Казахстан.
В настоящее время пассажиры самолета ожидают разрешение на вылет.
«Должен был потратить пять часов на полет. Через 4 часа и 40 минут было объявлено, что из-за увеличения времени на полет, самолет вынужден произвести посадку в Сочи. Пока борт провел в Сочи около 40 минут, пассажиров просят оставаться на своих местах, заправка совершена, ожидают согласования от Стамбула», — рассказал один из пассажиров рейса.