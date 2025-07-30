Самолет Москва — Стамбул не смог сесть в Турции и приземлился в Сочи

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Москва — Стамбул не получил разрешение на приземление в аэропорту Турции и был вынужден сесть в Сочи для дозаправки. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на пассажиров борта.

По их словам, рейс SU2130 вылетел из Москвы в 10:55 и должен был приземлиться в Стамбуле в 15:55. Однако в районе 16:00 самолет сел в аэропорту Сочи для дозаправки. Причиной этого стало то, что борту не разрешили приземлиться в аэропорту Турции, в результате чего он был вынужден менять траекторию пути и лететь через Казахстан.

В настоящее время пассажиры самолета ожидают разрешение на вылет.