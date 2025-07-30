Эксперт по выживанию рассказал, как спастись во время землетрясения

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов в разговоре с Рамблером напомнил о правилах поведения во время землетрясений, которые представляют угрозу для жителей сейсмоопасных российских регионов.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, ставшее сильнейшим в регионе с 1952 года. Специалисты прогнозируют, что ощутимые афтершоки будут продолжаться не менее месяца, их магнитуда может достигать 7,5. В Петропавловске-Камчатском возможны толчки силой до 5-6 баллов и опасные цунами.

Россия – очень большая страна, в которой достаточно сейсмоопасных регионов, таких как Камчатка, и проживающие в них люди должны с детства осознавать все соответствующие угрозы. Дома необходимо иметь аварийный рюкзак для эвакуации, в котором были бы собраны все важные документы, деньги, ценные вещи, инструменты, а также имелся запас воды, еды, медикаментов и заряженные пауэрбанки. У людей должна быть возможность выходить на связь и понимать, что происходит вокруг, потому их электроника должна быть заряжена. Задача людей – следить за новостями, за оповещениями со стороны властей. Оперативная информация зачастую появляется в пабликах в социальных сетях и мессенджерах. На землетрясение нужно постараться быстро отреагировать и помнить о возможных афтершоках. Также важно отметить, что землетрясение может идти по нарастающей. Эдуард Халилов Эксперт по выживанию и безопасности, спасатель МЧС

Жители сейсмоопасных регионов должны заранее составить план эвакуации из своего жилища, места работы или учебы на случай ЧП, подчеркнул эксперт.

«Во-первых, нужно бежать подальше от воды, ведь после землетрясения есть риск возникновения цунами. Нужно уходить на возвышенности, на открытые пространства. Во-вторых, нужно держаться подальше от зданий, так как при землетрясении они могут обваливаться. По крайней мере, сыпаться может их облицовка или кровля, что может нанести людям очень серьезные повреждения. Также подальше нужно держаться от магистралей – от труб и теплотрасс, чтобы при их деформации человек не оказался под струей газа или горячей воды. Не нужно приближаться и к линиям электропередач, так как они тоже представляют опасность во время землетрясения», - отметил эксперт.

Подвалы не являются надежным местом для укрытия во время землетрясения, добавил специалист.

«Если здание обрушится, то люди в неподготовленных подвалах окажутся без связи, а спасатели не будут иметь к ним быстрого доступа. При землетрясении может «сложиться» не только какой-то отдельный дом, но и целый район, целый город. При этом спасательным службам надо как-то добираться до людей, и понятно, что первыми они будут спасть тех, кого вытащить из-под завалов легче и быстрее. А человек в подвале просто оказывается в ловушке», - сказал он.

Халилов отметил, что во время сильных землетрясений чувствующих толчки людей зачастую охватывает «животный страх», особенно если они ранее с ними не сталкивались.

«И тут важно не паниковать. Конечно, легко сказать «не паникуй», но здесь важным элементом является предварительная подготовка. Жителям сейсмоопасных зон нужно держать в голове мысль о том, что беда может прийти в любой момент, и тогда нужно будет правильно отреагировать. У каждой семьи обязательно должен быть план. План А, план В, план С – что делать в той или иной ситуации. Члены семьи - как лебедь, рак и щука – не должны тянуть одеяло в разные стороны. Действия мужа, жены и детей должны быть синхронизованы. И это задача мужчины – обучить, подготовить и проинструктировать членов своей семьи на случай ЧП, чтобы в «час Х» все действовали по заранее отработанному плану», - заключил эксперт.

Ранее в Госдуме рассказали, как удалось избежать жертв при землетрясении на Камчатке.