Аномальное пекло накроет Россию

Аномально высокая температура воздуха в ближайшие дни прогнозируется в пяти округах России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, показатель будет превышать климатическую норму на 6-10 градусов, пишет РБК.

Метеоролог уточнил, что в Мурманской, Псковской, Архангельской, Новгородской областях, Ненецком автономном округе и Карелии температура в ближайшие дни составит от +29° до +32° из-за антициклона и облачной погоды.

По его данным, в Ленинградской области столбики термометров поднимутся до +28°-30°, что «тоже очень много».

В Центральном федеральном округе прогнозируется температура до +31°, выпущены штормовые предупреждения. Сильная жара ожидается и на юге страны, в Адыгее и Крыму температура в ближайшие дни может достигать +40°, в Калмыкии — до +42°.

«В Краснодарском крае редчайший случай: в Сочи и других приморских городах температура будет доходить до +38°. Обычно море является сглаживающим фактором, но сейчас происходит сильная адвекция теплых воздушных масс из регионов Ближнего Востока», — пояснил метеоролог.

Вильфанд заметил, что высокая температура будет наблюдаться и на Дальнем Востоке.

На Сахалине в тот же период прогнозируется до +29°, в Якутии - до +31°, в Хабаровском крае — до +32°, резюмировал синоптик.

Ранее главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова, сообщила, что жаркая погода занимает значительную часть России. По ее словам, самым жарким местом в последние дни был приморский город Туапсе, где воздух раскалился до +37,5°.