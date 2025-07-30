В Петербурге и Ленинградской области пройдет фестиваль "Музыка балконов"

Концерты фестиваля "Музыка балконов", который зародился в Нижнем Новгороде, состоятся на территории музея-заповедника "Петергоф", Всероссийского музея А. С. Пушкина и музея-заповедника "Царское Село", сообщила пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в августе состоятся концерты фестиваля "Музыка балконов". Площадками для выступлений станут балконы зданий Всероссийского музея А. С. Пушкина, музея-заповедника "Петергоф" и музея-заповедника "Царское Село". Об этом сообщает Министерство культуры Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Концерт-открытие в Санкт-Петербурге состоится 2 августа на балконе Музея-усадьбы Г. Р. Державина на набережной Фонтанки, дом 118, который входит в комплекс Всероссийского музея А. С. Пушкина. Для зрителей выступит заслуженный артист РФ, солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Скориков и лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Мариинского театра Дмитрий Григорьев.

В ближайшие выходные, днем 3 августа, концерт состоится в парке Ораниенбаум музея-заповедника "Петергоф". На балконе павильона Катальной горки с концертом "Моцартариум" выступят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра: лауреат международных конкурсов Артем Алешин и солистка "Петербургконцерта" Анастасия Симанская.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, реализация других совместных выставочных проектов открыла региону возможности и для подобного сотрудничества.

В Нижегородской области фестиваль "Музыка балконов" проходит с 2023 года в формате выступлений артистов на балконах исторических зданий. Региональные музеи, такие как Усадьба Рукавишниковых - один из филиалов Нижегородского музея-заповедника, Дом Сироткина, где расположена коллекция зарубежной живописи Нижегородского художественного музея, входят в число постоянных фестивальных площадок.