14-летняя девушка родила во время землетрясения на Камчатке

14-летняя девушка родила во время сильного землетрясения на Камчатке. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

В родильном отделении с роженицей находились ее 35-летняя мать, а также анестезиолог и акушер. Медицинский персонал успокоил напуганную будущую маму, когда начались толчки, и помог ей пережить период схваток, который совпал с разгаром землетрясения.

Роды прошли успешно. На свет в 12:20 по местному времени появилась здоровая девочка весом 2950 граммов. Малышку назвали Эвелиной. Семья планирует обратиться к местным властям с просьбой выдвинуть врачей на получение государственной награды. По имеющимся данным, роды принимал акушер-гинеколог Мгер Адамян, говорится в публикации.

Очаг землетрясения, которое началось в 11:26 по местному времени, имел протяженность не менее 200 километров и распространился в юго-западном направлении вдоль глубоководного желоба.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что землетрясение, произошедшее 30 июля, стало сильнейшим, его магнитуда составила 8,8. Что известно о стихийном бедствии в регионе — в материале «Вечерней Москвы».