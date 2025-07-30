Афтепати Пикника Афиши х Сбер в Петербурге: фестиваль засыпает, просыпается город

Камерный вайб, мощный саунд – продолжение главного музыкального дня

© пресс-служба компании "Афиша"

9 августа 2025 года Елагин остров отыграет последний трек, и тут же Пикник Афиши х Сбер сменит локацию. Фестиваль переместится в атмосферный Bar Mirage (Санкт-Петербург, Шамшева, 4). Это не просто афтепати, а полноценный второй акт, где атмосфера «Пикника» обретает новую форму в клубном формате. Партнер мероприятия – креативное агентство influencer-маркетинга hello blogger (Kokoc Group).

Ночная смена лайнапа:

Марина Зёмка (23:00) – диджей и музыкальный продюсер Пикника Афиши.

TonySouljah (00:30) – продюсер и участник объединения Melon Music.

4eu3 (01:30) – битмейкер знаковых хип-хоп-исполнителей от Big Russian Bo$$ до Скриптонита.

DOPECLVB (02:30) – после сценического реюниона на Елагином острове устроят совместный сет в YungRussia-эстетике.

Sensee (03:45) – мощный dj-сет на максимуме, завершающий ночь.

Пикник Афиши х Сбер ночью только начинается – меняет формат опен-эйра на клубный и дарит возможность продолжить общение с близкими по духу.

Возможность продлить фестиваль на всю ночь – афтепати.

Всё самое важное о программе фестиваля, билетах и активностях – по ссылке.