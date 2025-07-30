В Госдуме предложили новый способ повысить демографию

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров в интервью изданию «Абзац» выступил с инициативой о ежемесячных выплатах в размере 60 тысяч рублей при рождении первого ребенка и 180 тысяч рублей — при появлении второго.

Федоров считает, что финансовая помощь станет более действенным стимулом для россиян к рождению детей, а также частично поможет многим семьям решить проблему с ипотечными кредитами, поскольку будущие родители получат дополнительный источник дохода. Важным пунктом является то, что данные выплаты нужно направлять ежемесячно, отметил он.

«То есть появился ребенок в семье – его содержание стоит денег: памперсы, еда, учеба. На все это нужно примерно 60 тысяч рублей в месяц – это приблизительная цифра всех реальных расходов семей с детьми в крупных городах», – подчеркнул депутат.

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Если человеку будет гарантирован доход на семью в 60 тысяч рублей в месяц, он сможет легко решить проблему ипотеки, заявил Федоров. Такой шаг даст людям уверенность, что с появлением ребенка их финансовое положение не ухудшится, а наоборот, улучшится благодаря поддержке государства. Если с родителей частично снимут финансовую нагрузку, все остальное станет дополнительным стимулом, добавил собеседник.