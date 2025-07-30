Президент США Дональд Трамп объявил, что он укоротил 50-дневный ультиматум для России до 10-12 дней. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что следует сделать России в такой ситуации.

«Создалось впечатление, что Трамп перепутал Россию с Вануату. Так, как он разговаривает с Россией можно еще разговаривать с бабушкой Урсулой фон дер Ляйен, которую он недавно «съел на завтрак» в Белом доме. А здесь великая Россия. Трамп объявил нам ультиматум. Раз он его объявил, то и Россия должна выдвинуть тому же Трампу свой ультиматум. А почему бы и нет? Так ведь в дипломатии делается», – отметил Баранец в программе «Военное ревю» на радио КП.

По его словам, Трамп должен за 3 недели убрать 700 военных баз по всему миру, убрать ядерное оружие из Европы, свернуть НАТО у границ РФ, пообещать, что ни одного патрона на Украину не поставит.

«Доложишь обо всем 20 августа», – добавил военный.

Виктор Баранец уточнил, что если говорить серьезно, то Трамп делает все, чтобы США и Европа начали войну с Россией. И Россия должна быть к этому готова.

В России назвали условия для налаживания отношений с США

Напомним, в Британии объяснили, почему Трамп сократил сроки ультиматума.