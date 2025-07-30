Сразу четверых бойцов СВО похоронили в российском регионе

Сразу четверых бойцов специальной военной операции (СВО) похоронили в Ивановской области. Некролог опубликован на сайте регионального правительства.

Речь идет о двоих солдатах, старшем операторе отделения огневой поддержки и еще одной бойце, должность которого не раскрывается. Все военнослужащие проявили доблесть и героизм в ходе выполнения боевых задач, отметили в правительстве региона.

Соболезнования родственникам солдат выразил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Ранее в Московской области участника СВО похоронили через полтора года после смерти. Боец служил гранатометчиком в одном из мотострелковых подразделений, его не стало в ноябре 2023 года. Сведений о том, чем была вызвана задержка с похоронами, нет.