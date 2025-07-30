Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил свежее фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции. Кадр опубликован в соцсети «ВКонтакте».

Об инциденте на пляже в Бодруме сообщали турецкие СМИ — по данным местных журналистов, Кадырову якобы стало плохо во время захода в воду, после чего глава российского региона стал задыхаться и тонуть. Утверждалось, что Кадырову оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

На выложенном Кадыровым снимке видно, что он находится не в больничной палате, и состояние его здоровья является удовлетворительным. Вместе с ним находится его сын Ахмат, занимающий пост министра спорта Чечни — мужчины играют в шахматы.

Ранее сообщалось о странностях в сообщениях о якобы имевшем место инциденте с Кадыровым на пляже. Российские журналисты удивились, что в публикациях не фигурирует постоянно сопровождающая главу Чечни охрана. При этом, дочь Кадырова Айшат после слухов о едва не случившейся трагедии выложила фотографию с моря.