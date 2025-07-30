Губернатор рассказал об обстановке в Петропавловске-Камчатском на фоне цунами

Петропавловск-Камчатский находится вне района угроз цунами, так как защищен Авачинской губой. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, комментируя ценами и землетрясения в Тихом океане.

Чиновник добавил, что власти усилили работа скорой помощи на фоне землетрясения на Камчатке, машины скорой помощи перераспределены между районами. По словам Солодова, в настоящее время все системы работают без перебоя.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.