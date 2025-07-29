Потомок Александра Пушкина впервые стал отцом

Потомок Александра Пушкина Хью Гросвенор впервые стал отцом. Об этом сообщает People.

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У герцогов Вестминстерских родилась дочь, которую они назвали Козима Флоренс.

«Герцог и герцогиня Вестминстерские с радостью сообщают о рождении своей дочери. И Козима, и герцогиня чувствуют себя хорошо. Сейчас они с нетерпением ждут возможности провести это особенное время всей семьей», — говорилось в официальном сообщении семьи.

7 июня 2024 года в Честерском соборе состоялась свадьба прапрапраправнука Александра Пушкина и Натальи Гончаровой герцога Хью Гросвенора и его возлюбленной Оливии Хенсон. Невеста прибыла на церемонию на винтажном Bentley в платье лондонского дизайнера Эммы Виктории Пейн. Образ дополнила тиара Фаберже «Миртовый лист», которая была изготовлена для Гросвеноров в 1906 году.

Еще в декабре 2023 года сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл не будут присутствовать на свадьбе герцога Вестминстерского Хью Гросвенора. Он также добавил, что теперь роль шафера на свадьбе достанется принцу Уильяму.

Хью Гросвенор и его сестры по линии матери Натальи Гросвенор происходят из дома Романовых и российского императора Николая I. Он также был замечен в близкой дружбе с принцем Гарри и даже стал крестным его сына Арчи.