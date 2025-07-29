Красноярская чиновница извинилась за слова об уволенных из-за сбоя интернета

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Красноярского края Екатерина Кузьминых извинилась за свои слова об уволенных из-за сбоя интернета.

Ранее Кузьминых оставила комментарий под постом губернатора региона Михаила Котюкова, в котором она посоветовала тем, кого могут уволить из-за отсутствия интернета, пойти на СВО. В своем новом сообщении она заявила, что ее слова были выражены в «эмоциональной и неправильной» форме.

«Большой ажиотаж вызвал мой комментарий в чате губернатора Михаила Котюкова к посту про ограничение мобильного интернета из соображений безопасности. Последнее я считаю ключевым и крайне важным. Именно безопасностью и были обусловлены мои слова. Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить», — написала она.

Помимо этого Кузьминых попросила не принимать ее комментарий за официальное заявление.

Ранее губернатор Красноярского края прокомментировал перебои с интернетом в регионе.