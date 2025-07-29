Кадыров заявил о победе над российским министром в одной игре

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о победе над сыном, министром спорта и физической культуры республики Ахматом Кадыровым в товарищеском матче по шахматам. Об этом политик написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дебют выдался довольно острым, с активным разменом фигур, хотя и играли без ограничения времени. Ну и конечно же, я выиграл», — сообщил он, подчеркнув, что теперь будет готовиться к игре-реваншу.

Пост опубликован на фоне появившихся 25 июля слухов о том, что Кадыров едва не утонул во время отдыха в турецком Бодруме. Как заявили местные СМИ, глава Чечни «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду», однако находившиеся рядом спасатели оказали своевременную помощь. В результате политика госпитализировали, утверждают местные журналисты.

В свою очередь, Минздрав Турции не смог дать официальных разъяснений по поводу инцидента.