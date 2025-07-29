Стало известно, почему детей сняли с поезда из Кисловодска

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту назвало причину заболевания детей, которых сняли с поезда «Кисловодск-Тында». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации Роспотребнадзора, дети заболели норовирусной инфекцией. В данный момент все заболевшие находятся под наблюдением врачей.

«Роспотребнадзор расследует очаг острой кишечной инфекции в пассажирском поезде Кисловодск-Тында. <...> По предварительной информации, причиной заболевания стала норовирусная инфекция. В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники ведомства проводят необходимые мероприятия в поезде, в котором ехали заболевшие. Кроме того, взяты образцы питьевой воды, еды и смывов с объектов внешней среды.

Напомним, что 29 июля в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили о госпитализации и снятии с поезда двух групп детей с симптомами пищевой инфекции.

Ранее Роспотребнадзор объяснил ситуацию с клещевой инфекцией-риккетсиозом.