Пассажиров задержанного рейса Сухум - Москва везут в Сочи

Пассажиров задержанного рейса Сухум - Москва авиакомпании IFly везут в Сочи, их доставят в Москву из аэропорта Сочи рейсом авиакомпании "Россия". Об этом сообщили в IFly.

"Пассажиров рейса Сухум-Москва авиакомпании IFly доставят в столицу России через аэропорт Сочи, на рейсе авиакомпании "Россия". Пассажиров везут в Сочи. В аэропорту Сухума их обеспечили питанием и напитками, в терминале работали сплит-системы, в случае необходимости граждане могли обратиться к медработникам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержке рейса Сухум - Москва до 21:00 мск. Из-за неисправности воздушного судна пассажиров доставят в столицу через Сочи. В аэропорту Сухума также опровергали сообщения телеграм-каналов, что "людей выгнали из чистой зоны" и "в помещении не работают кондиционеры", так как они "не соответствуют действительности".