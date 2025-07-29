В Башкирии чиновника назвали «мужским органом»

В Кушнаренковском районе Башкортостана на празднике местного чиновника назвали «мужским органом» вместо обычного приветствия. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел 29 июля на официальном сельском мероприятии, где присутствовали официальные лица, в том числе заместитель главы администрации по социальной политике Вадим Арсланов. В рамках программы праздника он должен был выйти на сцену и произнести речь. В этот момент на экране появилась приветственная надпись на башкирском — «Вадимда Ҡутаҡта» («Кутак» — мужской половой орган по-башкирски), а должно было быть «Вадимда Ҡунаҡта» («в гостях у Вадима»). Зрителей такая ошибка рассмешила.

Также на произошедшее обратили внимание в администрации, которая сейчас выясняет, как это получилось.

«Организатором является частное лицо, житель этого села, где мероприятие проходило. Возможно, здесь человеческий фактор, разберемся. Если выяснится, что какие-то халатные действия были, то люди понесут наказание. Сейчас и на предмет административного правонарушения проверка проводится. Получилось, конечно, некрасиво», — сообщили «Подъему» в администрации.

Сам Арсланов допустил, что по факту произошедшего может быть подано заявление об оскорблении власти.