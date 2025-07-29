Россияне занялись сексом на улице возле магазина

В Санкт-Петербурге пару осудили за попытку заняться сексом около алкомаркета. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По данным издания, утром 28 июля 35-летний мужчина и 43-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения попытались заняться сексом на улице возле магазина. Вечером того же дня сотрудники полиции их задержали и доставили в отдел.

Суд привлек пару по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Мужчина признал вину, а женщина сказала, что виноватой себя не чувствует. Им назначен арест на 15 суток.

Ранее сообщалось, что россиянин помочился на воинский мемориал.