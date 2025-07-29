Замдиректора российской школы занижала оценки сыну участника СВО

Заместитель директора школы в поселке Васильково Калининградской области намеренно занижала оценки сына участника спецоперации. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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В прокуратуру обратилась мать выпускника 11 класса с просьбой провести проверку — по ее результатам выяснилось, что замдиректора произвольно ставила ученику оценки «хорошо», в том числе в даты, когда уроков не было.

Сообщается, что сотрудница школы намеревалась лишить ученика медали за успехи в учебе. Мотивы работницы неизвестны.

Прокуратура возбудила административное дело по статье о нарушении прав и свобод учеников образовательных организаций. Женщину привлекли к дисциплинарной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

Учительница в городе Артеме Приморского края натравила школьников на одноклассника из-за того, что он пожаловался на нее родителям. Она отругала мальчика на уроке, а во время перемены не вступилась за ученика, когда его избивали одноклассники. До этого инцидента четвероклассник пожаловался родителям на учительницу Татьяну Шахметову.